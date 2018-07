Cómo utilizar correctamente el agua micelar (y por qué es el mejor método para desmaquillarte)

¿Qué es el agua micelar? Es, como su nombre indica, un agua ligera y refrescante compuesta por micelas, unas partículas que funcionan como emulsionantes y son capaces de atraer la suciedad y sebo del rostro de forma altamente eficaz. Basta aplicarla sobre la piel de la cara con un algodón para liberarla de impurezas, sin necesidad de frotar ni de utilizar tónico posteriormente, sin aclarados, sin perfumes, sin parabenos, con las micelas como únicos agentes para eliminar cualquier resto de suciedad. ¿Cómo usarla correctamente para aprovechar al máximo todos sus beneficios? Sigue estos consejos.

1. Elige tu agua micelar: con aceite o libre de aceite

La instagramer de maquillaje Alessa Berry recomienda el agua micelar con aceite, “especialmente para aquellas personas a las que le gusten los maquillajes fuertes y atrevidos, ya que retira mejor los restos”, explica. Quedan excluidas aquellas mujeres cuyas pieles rechacen los aceites, que son legión, ya que en ocasiones pueden causar granitos e irritación. “El aceite no solo mantiene un extra de hidratación, sino que ayuda a retirar con más eficacia los maquillajes waterproof sin necesidad de frotar y apretar”, explica Berry.

2. Con un solo algodón no harás nada

Una vez se echa el agua micelar en el algodón, se aplica suavemente por toda la cara. Berry insiste en que es importante “no frotar, pues irritamos la piel y favorecemos la aparición de arrugas, especialmente en zonas delicadas como el contorno de los ojos”. Basta apoyar el algodón con firmeza sobre la cara y ver cómo empieza a salir manchado. Una vez finalizada esta operación, “repetimos las veces que haga falta hasta que el algodón salga completamente limpio”, afirma. En su caso, suelen ser hasta 4 o 5 algodones (“y de tamaño mediano”) hasta que el proceso está completo.

3. Limpia aunque no lleves maquillaje

Es imprescindible usar el agua micelar a diario, incluso cuando no nos hayamos maquillado, para retirar los restos de impurezas que se hayan quedado en los poros durante el día. Berry lo hace una vez al día: “solo por la noche, salvo que me haya maquillado por la mañana y me quiera desmaquillar por la tarde para volver a aplicar maquillaje”.

Desmaquillarse los ojos | iStock

4. No utilices agua

Si ya aplicas el agua micelar no es necesario utilizar agua después. El agua seca la piel, de modo que Berry recomienda utilizarla en la ducha, acompañada, un par de veces por semana, de una exfoliante suave para retirar impurezas. Lo mismo se puede decir de las leches limpiadoras y los geles y jabones: si ya usamos agua, no serán necesarios.

5. No frotes los ojos

Si utilizas un eye liner waterproof o unas sombras demasiado potentes, es mejor que optes por un producto desmaquillante específico. “La piel de los ojos es muy delicada, y si nos acostumbramos a frotarla para desmaquillar, es fácil que aparezcan arrugas”, recomienda. Por tanto, “a no ser que tengamos los párpados muy grasos o nos lloren mucho los ojos, yo no recomendaría usar eye liners resistentes al agua, ya que luego será mucho más complicado retirarlos”, explica.

6. Hidrata bien la piel después

Tanto si la aplicas por la noche como si te desmaquillas a mitad del día, es importante que hidrates la piel con los productos adecuados una vez esté completamente limpia. Berry recomienda utilizar “una buena hidratante, un contorno de ojos que nos guste y, por último, crema solar”. En su caso, la utiliza siempre de factor 50, tanto en verano como en invierno, para prevenir la aparición de manchas y el envejecimiento prematuro. “Es importante que no sea muy densa: en el mercado existen opciones interesantes en spray”.