Cómo hacer un recogido de fiesta sin ir a la peluquería

Acudir a la peluquería y ponerte en manos de profesionales para realizarte un recogido siempre es la mejor opción, sin embargo, en muchas ocasiones por falta de tiempo, de previsión o quizá porque no nos viene bien económicamente tenemos que descartar la idea. En ese caso siempre tenemos la opción de tratar de hacernos nosotras mismas un peinado que quede resultón y encaje a la altura del evento al que vamos a acudir.

Puede ser muy útil por ejemplo para aquellas ocasiones que tienes que acudir a una boda fuera de tu lugar de residencia, por lo que no puedes acudir a tu peluquería de confianza para peinarte para ese día. Una opción es buscar una peluquería cercana a la zona donde te vas a hospedar, pero si no confías mucho o simplemente no tienes tiempo para ir te proponemos una idea fantástica para lucir un recogido sencillo para esa boda sin complicarte demasiado.

En el siguiente tutorial podrás descubrir paso a paso como hacerte un elegante recogido bajo y trenzado, moderno y elegante de forma rápida y fácil.

Además, también puedes llevarlo de forma más desenfada y lucirlo en tu vida diaria si utilizas bien los complementos.