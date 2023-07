El tutorial que más triunfa en Internet: ¿Es posible hablar el idioma de los gatos?

"¿Cómo poner un cuadro?", "¿Cómo cocinar una lasaña? o "¿Cómo ordenar el armario?". Son algunas de las muchas preguntas que los usuarios se hacen en internet. Porque los tutoriales triunfan entre los españoles, y mucho. Según Google Trends la palabra 'tutorial' ha sido tendencia durante los últimos 365 días. En Navidad, es la época del año donde más nos interesamos por este tipo de vídeos. Y por Comunidades Autónomas, Cataluña, Galicia, La Rioja y Castilla y León, son algunas de las que más se interesan.

Los vídeos que más clican los usuarios son los relacionados con las manualidades, la moda, la comida y la limpieza. Pero ahora, el 'influencer' Aleca Newman está triunfando en internet con sus vídeos titulados: "Hablando con mi gato". No son pocas las personas que le siguen. Suma un total de un millón y medio de seguidores y todo su contenido supera ya los 20 millones de visualizaciones.

"Yo tengo mi idioma, tengo mis sentimientos; y mi gato conmigo, también lo tiene" dice un señor, convencido de que puede entenderse con su felino. Sin embargo, una señora que apoya su teoría no duda, tampoco, en ponerla en duda: "¡Pero no creo que me entiendan!".

Son infinitas las lecciones que Alec Newman tiene en sus redes sociales. Por ejemplo "Mah, mah, mah" significa comida. Pero la lección no termina ahí, "Ma-AH", es una forma cariñosa de decirle a tu gato que se acerque a ti. Y una de las más curiosas es cómo animarle a jugar: "Brrrrah-ha-ha". A Alec Newman, estos y muchos trucos más, le funcionan. Durante los pocos segundos que duran sus lecciones, se puede ver cómo al principio sus felinos se resisten al idioma de su dueño, pero la cosa cambia con el paso del tiempo. "No me lo creo", dice una joven entre risas. Otra mujer busca la explicación a las prácticas del 'influencer': "Él entiende a su gato o a los que tiene alrededor, luego con otros no sirve para nada".

María Ibarra, dueña de Iris y Jade, tiene claro que ella puede hablar con sus gatos, tal y como se puede ver en el vídeo de la parte superior. "Son súper parlanchinas. Me persiguen por la casa y hacen: "Grrrr". Yo las veo y les hablo, pero no me hacen ni caso". A pesar de su teoría, tiene una idea bastante más clara: "Al final, sabes lo que quieren por el momento". Antena 3 Noticias pone a prueba a María. ¿Serán sus gatos capaces de interpretar el idioma enseñado por Aleca Newman?

¿Es posible hablar con los gatos?

La experta en medicina felina, Ana Anglada, tiene una opinión muy clara respecto a este tema: "No se puede hablar el lenguaje de los gatos. Los gatos maúllan para comunicarse con las personas. Entre gato y gato no hay maullido, se comunican a través de los movimientos. Pero sí que es verdad que los gatos utilizan los maullidos para hacernos a nosotros saber algo. ¿El qué? todavía no se sabe".

Al final no somos nosotros quienes educamos al gato, sino que el gato nos educa a nosotros: "Si los diferentes maullidos, lo hacen de forma repetitiva, y nosotros, por ejemplo, le ponemos una latita… Ellos saben que haciendo determinado maullido, le ponemos esa latita. Entonces, ellos son muy listos y lo aprovechan".