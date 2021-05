El romántico mensaje viral de un anciano a su esposa: "Si viviéramos otra vida juro que la buscaría otra vez"

En los momentos de pandemia, donde el coronavirus ocupa la mayoría de las portadas, los hay que aún apuestan por reflexionar sobre su vida y sobre sus amores a lo largo de ella.

Esto es lo que ha hecho un usuario de Twitter, @alfonsofp58, un anciano que ha difundido varios mensajes por la red social en los que ha expresado el amor a su esposa, que han conmovido a los usuarios y quienes no han tardado en hacerlo viral.

En los diferentes tuits que ha publicado ha mostrado sus reflexiones sobre la mujer de su vida, María. Todo comienza cuando ella se encuentra dormida en el sofá, momento en el que Alfonso empieza a rememorar "muchas cosas de mi juventud ratos muy felices que hemos pasado juntos".

A su mente se vienen momentos buenos, pero también los malos, aunque como reconoce que "han sido más los buenos que los malos y pienso que la quiero tanto que no podré vivir sin ella si me falta".

"Muchos pensareis que soy un viejo chocho"

El hilo, que consta de cuatro tuits, cuenta con las reflexiones y pensamientos más profundos de Alfonso, quien asegura que "no puedo dejar de decir lo que siento por esta persona que lleva junto a mi toda mi vida y que me ha tenido siempre enamorado" y que no le preocupa que los usuarios de la plataforma le vean como "un viejo chocho y tonto".

Alfonso reconoce que le entristece el pensar que "ya somos muy viejitos y que esto que tenemos acabará algún día de alguna forma", pero lo que sí que tiene claro es que si vivieran otra vida "la buscaría otra vez hasta encontrarla".

"Os considero amigos para siempre"

Puede sorprender que un hombre como Alfonso muestre estos pensamientos y reflexiones a través de una red social como Twitter, pero, como él mismo explica, lo hace porque los usuarios siempre han sido buenos con él y por ello los considera "amigos para siempre".

El breve hilo de Alfonso ha corrido como la pólvora por su emotividad, más aún en un contexto de pandemia como el que vivimos, y no ha tardado en hacerse viral. Así lo demuestran los datos, ya que hay tweets que cuentan con casi 50.000 retuits y más de 200.000 likes. Cifras altas, pero no tan grandes como el amor de Alfonso y María.