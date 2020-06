El tuit viral de una mujer que se divorcia por Zoom: "Amo la tecnología. Hoy es un gran día"

"Me acabo de divorciar por Zoom. Amo la tecnología. Hoy es un gran día'", este es el tuit que se ha hecho viral y que escribió Valeria Paz Gómez.

La mujer ha explicado a 'El País' que fue algo "muy inocente", decidió publicar el mensaje para sus amigos y familiares pero en pocas horas lo habían 'reuiteado' miles de personas.

Valeria ha explicado que "estaba muy inquieta" con el divorcio porque habían hecho parte del proceso ante notario antes de la crisis del coronavirus, pero les quedaba ratificar mediante una audiencia que no queríamos seguir casados.

"Nosotros ya llevamos cuatro años separados y yo ya tenía la necesidad de cerrar este capítulo", ha apuntado.

Valeria ya daba por hecho que el coronavirus se había llevado sus posibilidades de divorciarse cuando recibió una llamada que lo cambió todo. "De pronto me llama por teléfono mi abogada, hace más o menos una semana y media, y me dice que me prepare, que reúna todos los papeles, que mi audiencia va a ser vía Zoom", ha explicado a 'El País'.