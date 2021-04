Una novia da 60 de propina euros a una camarera que derramó salsa sobre su suegra en el día de su boda

Una excamarera de bodas ha compartido una anécdota que se ha hecho viral en 'Tiktok'. Por error, derramó una salsa sobre la suegra de la novia, pero esta lejos de enfadarse se acercó a ella e incluso llegó a agradecerle el accidente dándole una propina de 55 libras, que en España suponen unos 60 euros.

Aunque las bodas cada vez evolucionan más y no están sujetas a tantos protocolos, suele haber una tradición relacionada con el vestuario que predomina sobre el resto:. En estos eventos, los novios suelen buscar que todo esté perfecto y en esa situación no cabe que se derrame una salsera sobre la suegra de la novia. Salvo si se ha saltado el protocolo a la hora de vestir.

En la historia que @chloe_beeee, una excamarera de bodas, ha compartido a través de su perfil en 'Tiktok' cuenta cómo sucedió todo. "Trabajé durante un periodo de tiempo muy corto como camarera en bodas, ya que al final mi disaraxia me hacía ser muy torpe y tiraba todo. Fue en mi primera boda como camarera cuando le tiré un bote de salsa a la suegra de la novia. Estaba muy caliente, y gracias a dios no la quemé".

Aunque la mujer pudo volver a su casa a cambiarse el vestido porque vivía en la misma ciudad, Chloe pensó que había arruinado el día de la pareja y no podía dejar de pensar y lamentar su error "ya que no paraba de llorar y estaba muy triste". Sin embargo, este accidente no fue visto de la misma forma por la novia, que lejos de enfadarse la recompensó. "La novia se acercó a mí, me estrechó la mano y me agradeció lo que había hecho. Me dijo: 'mi suegra no debería haber estado vestida de blanco el día de mi boda', y luego me dio una propina de 55 libras", explica en su vídeo.

Desde que subió el vídeo, la historia se ha hecho viral y ya acumula más de 300.000 visualizaciones y 'me gusta', además de multitud de comentarios de personas que han reaccionado divertidas a la publicación.