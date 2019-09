Megan Willis viajó a Maryland, Estados Unidos, su ciudad natal para reencontrase con su hermana y planificar su boda. La joven escogió un local para celebrar su ceremonia, allí trabajaba con dj Mark. Aunque él estaba casado una pequeña llama se encendió entre ambos.

Finalmente ella se casó. Al año, la relación estaba muy desgastada y los viajes de ella a su ciudad natal eran cada vez más frecuentes. También las cenas en el restaurante donde siempre se encontraban a Mark.

Según informa 'The Sun', la pareja cada vez estaba más unida y poco a poco se dieron cuenta de que sus relaciones estaban rotas. “Hablar con Mark realmente me llevó a darme cuenta de que no debería tener que rogarle a mi esposo por atención”, explicó la joven al citado medio.

El tiempo pasaba y ellos estaban cada vez más unidos hasta que llegó el momento de tener una charla con sus parejas y poner punto y final a sus matrimonios para iniciar una relación entre ambos.

Los inicios de la relación no fueron sencillas, él tenía un hijo de 22 años que presentaba un pequeño inconveniente para la pareja y se llevaban 22 años entre ellos.