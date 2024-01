Una modelo de OnlyFans anuncia haberse quedado embarazada tras grabar una escena de sexo

El inicio de un nuevo año supone un cambio de vida para muchas personas, que buscan nuevos propósitos. Aunque en algunas ocasiones llegan sin planearse. Es lo que le ha ocurrido a la modelo y estrella de OnlyFans Tasha Paige, a quien le ha sorprendido su repentino embarazo.

La joven, de 23 años, recurrió a su perfil de TikTok para anunciar que quedó embarazada mientras grababa sus vídeos sexuales para la plataforma. "Estoy embarazada. Feliz Año Nuevo", anunció en el vídeo a sus 300.000 seguidores.

"Todo me alcanzó. Por eso mis pechos han estado tan adoloridos y creciendo, así que todo tiene sentido ahora", justificaba la joven. Paige explicó que, desde hace días, varios de sus clientes habían comenzado a sospechar sobre su estado además de haberse sentido mucho más débil en su vida diaria.

No ha desvelado quién es el padre

La joven explicó en el vídeo que se quedó embarazada cuando grababa uno de sus vídeos sexuales para Only Fans. Por el momento no ha desvelado si planea seguir con su embarazo o si ponerle fin. "Ella sabe quién es el padre y le ha dicho que está embarazada", dijo el representante de Tasha en declaraciones para 'Yahoo Lifestyle'. Aunque no ha desvelado su identidad, ha asegurado que la modelo y el padre del niño "no están juntos, pero mantienen una buena relación y tomarán una decisión juntos".

Las redes sociales se han volcado con ella. "Decidas lo que decidas, recuerda que es tu cuerpo, tu elección", le ha dicho uno de sus usuarios.

Tasha Paige saltó al estrellato en 2023 con sus vídeos en TikTok acumulando más de 11 millones de me gusta. Paige comparte en sus vídeos los entresijos de su vida sexual. Saltó a la fama tras revelar que había tenido que pagar 176.000 dólares en impuestos en Australia.