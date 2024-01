El viral y dramático vídeo de una 'tiktoker' tras suspender el carné de conducir: "Menos mal que soy guapa"

El carné de conducir es una de esas cosas que, cuando uno cumple 18 años, se tiene entre ceja y ceja. Todo el mundo pasa por ahí y a algunos les cuesta más que a otros. Por eso, es normal que, tanto si se supera el examen práctico como si no, se liberen la tensión y los nervios en forma de alegría o llanto. Precisamente, lo segundo es lo que ha hecho una joven 'tiktoker' llamada Adriana, que ha subido un vídeo a su cuenta lamentando haber suspendido la prueba.

Adriana se llevó una gran desilusión cuando se enteró que no había pasado con éxito el examen de conducir y, por ello, publicó un vídeo para desahogarse. En él, aparece llorando y explicando el motivo de la 'tragedia' con un tono cómico, y las imágenes se han vuelto virales, llegando casi a los 280.000 'me gusta' y superando los 3,5 millones de reproducciones.

Suspende por no ver una ambulancia

"He suspendido otra pu... vez", comienza la 'tiktoker', con toda una declaración de intenciones, "¿te parece normal?". "No sirves ni para hacer un arroz, ni para hacer un huevo frito, espero que me vaya muy bien en la carrera porque si no, viviré debajo de un puente y encima en autobús", continúa entre lágrimas y en plena calle.

Sin embargo, todo este lamento destructivo pasa de golpe al consuelo más inverosímil por parte de Adriana. "Menos mal que simplemente he nacido guapa, menos mal, gracias mundo", remarca, para luego volver a recrearse en su desgracia. "Es que todo me pasa a mí", asegura, "soy la ley de Murphy personificada".

Seguidamente, procede a explicar la razón de su suspenso, asegurando que no había forma en la que pudiese reprobar. "Había 0,0000% de posibilidades que alguien se muriese hoy, de que alguien se muriera en mi camino... pues había una ambulancia detrás de mí con la señal luminosa", cuenta, desvelando así el causante de su no aptitud, "no la vi y me cambié de carril para dejarle paso. Suspensa".