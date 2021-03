Los mejores memes sobre el Ever Given, el carguero atrapado en el Canal de Suez

Mientras el Ever Given continúa en el canal de Suez las redes sociales hacen su parte a base de memes. La imagen de una pequeña excavadora intentando horadar el terreno para desencallar al buque ha dado la vuelta al mundo, pero no es la única imagen que ha sido carne de meme.

Este domingo los equipos de salvamento han conseguido liberar el timón y las hélices del portacontenedores. En la noche del sábado al domingo fracasó un nuevo intento de reflotar el buque aprovechando la marea alta.

Entretanto, se siguen acumulando barcos en las dos entradas del canal, tanto en el Mar Rojo como en el Mediterráneo, en espera de su desbloqueo y, aunque algunas naves ya han desviado sus rutas para circunvalar África, de acuerdo con Lefh Agencies, en la mañana del domingo ya sumaban 327.

El puerto jordano de Aqaba se prepara para una posible congestió

El puerto jordano de Aqaba, en el mar Rojo, ha preparado un plan de contingencia de cara a la llegada de muchos barcos que permanecen a la espera de que el canal de Suez sea desbloqueado, después de que lleven desde el martes sin poder transitar del mar Mediterráneo al mar Rojo.

La Comisión Marítima de Jordania informó este domingo de que ha aumentado el nivel de alerta en Aqaba para poder hacer frente a la previsible congestión de barcos, cuando el canal de Suez quede reabierto a la navegación.

Aqaba es el único puerto de Jordania y el principal en el norte del mar Rojo, después del puerto de Suez, situado en la costa de Egipto en la entrada del canal que lleva el mismo nombre.