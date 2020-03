Marty y Doc de 'Regreso al Futuro' emocionan a sus fans con un emotivo reencuentro 30 años después

Michael J. Fox y Christopher Lloyd sorprenden a todos sus seguidores en redes sociales con una instantánea que se tomaron juntos durante el torneo de póker anual que organiza la Michael J. Fox Foundation para recaudar fondos en su lucha contra el mal de Parkinson. Y es que si hubiesen podido viajar al futuro en su icónico auto Delorean cuando hicieron su película 'Regreso al futuro', habrían descubierto que la amistad que forjaron en 1985 sigue intacta casi 35 años después.

La publicación ya ha generado miles de 'me gustas' y comentarios, que destacan en particular lo "épico" de la reunión y la admiración que generan aún los actores entre los fans de la saga de viajes en el tiempo. Los actores, de 58 y 81 años, aparecen abrazados compartiendo una enternecedora escena en la que J. Fox aparece recostado en su compañero de aventuras, mientras dejan ver el paso de los años. No obstante, no se trata de la única vez que ambos actores se han reunido públicamente después de que terminaran de filmar la exitosa trilogía, en la que Marty McFly y el doctor Emmett saltaban entre décadas en el Delorean.

Otros actores de la serie fílmica también han mantenido el contacto. En agosto de 2018, Lea Thompson (quien encarnaba a la madre de McFly) y Thomas Wilson (archienemigo Biff Tannen) participaron con Fox y Lloyd durante una charla en la que disertaron sobre el impacto cultural de 'Regreso al futuro', que se ha convertido en un elemento permanente de la cultura pop estadounidense.