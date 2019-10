Una joven que escribía a dario a su padre muerto recibe una respuesta 4 años después

Una mujer de 23 años en Arkansas perdió a su padre hace cuatro años, pero ella siguió enviando mensajes de texto a su teléfono todos los días para contarle las cosas que le pasaban. Nunca recibió una respuesta del número, hasta esta semana.

Como lo hacía todos los días, Chastity Patterson, de Newport (Rhode Island), envió un mensaje de texto a su padre el pasado jueves, la noche anterior al cuarto aniversario de su muerte. "Hola papá, soy YO. ¡Mañana va a ser un día difícil otra vez!", le escribió

En sus mensajes de texto, Chastity resumió todos los altibajos por los que había pasado en los últimos cuatro años sin su padre al lado. Le habló sobre cómo venció el cáncer y se ha estado cuidando mejor como le prometió a su padre, sobre cómo terminó la universidad y se graduó, y cómo se enamoró y le rompieron el corazón, "(lo habrías matado)", le dijo a su padre.

Ante su sorpresa Chastity recibió una respuesta de un hombre que había estado recibiendo sus mensajes diarios durante los últimos cuatro años. "Mi nombre es Brad y perdí a mi hija en un accidente de coche en agosto de 2014 y sus mensajes me han mantenido vivo", decía la respuesta. "Cuando me envías un mensaje de texto, sé que es un mensaje de Dios".

"Te he escuchado durante años y te he visto crecer más que nadie. Hace años que quería devolverte el mensaje de texto, pero no quería romperte el corazón", explica el hombre.

Le dijo que deseaba que su hija se hubiera convertido en la mujer que Chastity es. "Lamento que tengas que pasar por esto, pero si lo mejora, ¡estoy muy orgulloso de ti! PD: Creo que tu padre estaría feliz de saber que compraste otro perro en lugar de tener hijos", finaliza el mensaje.

La mujer ha publicado una captura de pantalla de los mensajes en Facebook, un post que se ha vuelto viral. "¡Hoy fue mi señal de que todo está bien y puedo dejarlo descansar!", escribía.