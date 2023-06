Una joven hace 'match' con su anterior casero y le reclama 1.300 euros de la fianza

Las coincidencias llegan cuando menos lo esperas. Es el caso de una ciudadana de Estados Unidos, a quien le surgió la oportunidad de recuperar 1.400 dólares, unos 1.300 euros, tras encontrarse con su anterior casero. Sin embargo, no salió como esperaba.

La joven, Heather, recurrió a su cuenta para contar aquello que le había sucedido. Explicó que ingresó en la aplicación de citas llamada Hinge y que recibió una notificación: su perfil había sido emparejado con el de un hombre. Resulta que ambos habían dado me gusta a sus respectivas fotos en la aplicación de citas, es decir, habían hecho 'un match'.

Tras la notificación le llegó un mensaje que le había enviado la persona emparejada. "¿Quieres ir a tomar un café al centro? ¡Eres hermosa! Algo rápido y casual... No hace falta que nos quedemos mucho tiempo en el lugar en caso de que no tengamos química", le propuso él tras pasarle su cuenta de Instagram.

La joven decidió ver sus fotos detenidamente porque le había resultado conocido hasta que una de las fotos llamó más su atención. En ella se le veía en una azotea de una casa.

Se conocían

Al analizar la foto reconoció a la persona del perfil. Se trataba del propietario de la vivienda anterior donde ella había vivido. La joven había alquilado la vivienda en el año 2022 junto a su entonces novio.

"Es obvio que él no me reconoció en mi foto de Hinge porque solo nos vimos una vez, cuando me hizo un tour de su vivienda", explicó. Al parecer, no terminaron de la mejor forma. "Las cosas salieron muy mal hasta el punto en que ambas partes dijimos: No hablemos más", dijo.

La joven explicó que el propietario les acusó de haber causado daños en la casa. "Después de que mi ex y yo pusiéramos punto final a nuestra relación, no renovamos el contrato de alquiler y nos fuimos de ese hogar", explicó. En aquel momento, el propietario le mandó un mensaje informándole de que se iba a quedar con el depósito en garantía por los supuestos daños ocasionados en la vivienda, a pesar de que ella reconoce que "con mi ex dejamos el lugar impecable".

El propietario de la vivienda se quedó con el depósito de unos 1.400 dólares, la mitad de lo que Heather pagaba de alquiler por un mes. La joven decidió mudarse y olvidarse del tema.

Tras darse cuenta de que era él, decidió intentar recuperar los 1.400 dólares y darle una nueva oportunidad al amor. Por lo que decidió responderle. "Sí, seguro. Tendremos una cita, aunque solo si me devuelves el depósito de la garantía", escribió.

Sin embargo, el hombre no respondió nunca y se desconectó del chat, además de "romper el match" que se había generado. "Estoy enfadada, esto podría haber sido una historia divertida. El hombre era guapo, pero resultó ser un idiota", concluyó. El vídeo sumó más de 360.000 reproducciones.