Una joven arruina su pedida de matrimonio y el vídeo se hace viral en TikTok

Lo que comenzó como una pedida de matrimonio sorpresa terminó siendo un momento agridulce. El vídeo del momento, viral en TikTok, muestra cómo un hombre ata el anillo de pedida a unos globos rojos y blancos, mientras su novia tiene los ojos tapados con un antifaz y no puede ver lo que está pasando.

Cuando los destapa, él le da un ramo de rosas y los globos, pero ella todavía no ha visto que el anillo está enlazado entre las cuerdas. Ante la sorpresa que siente cuando él se agacha con un cartel en el que le pide que se case, ella suelta los globos, perdiendo así el anillo. Al principio ella le dice que no se preocupe cuando él corre tras los globos, aunque no los alcanza porque ya vuelan muy alto.

Cuando él le explica que el anillo estaba ahí, ella empieza a llorar y le pide perdón a su novio. Finalmente él le dice que comprará otro.

El vídeo ha sido compartido por @mistieknight y tiene más de 664 mil 'me gusta' en la red social, 9.164 comentarios y ha sido compartido por WhatsApp más de 76.700 veces.

Entre los mensajes que han dejado otros miembros de la red se pueden leer cosas como "me pasaría lo mismo" o " a quién se le ocurre". Algunos usuarios explican que se trata de un montaje, mientras otros lo interpretan como real. Puedes verlo aquí:

Otros momentos que no se olvidarán de TikTok

En TikTok podemos encontrar contenido de todo tipo: ejercicio físico, recetas, retos de baile...Pero la aplicación ha dejado momentos de todo tipo que se viralizaron. Como una mujer de Valencia que criticó en uno de sus vídeos cómo se estaba haciendo una paella a la que añadían chorizo, sus comentarios hicieron reír a muchos usuarios. En Estados Unidos un hombre creó una cuenta para concienciar sobre el síndrome de Tourette a través de la red social y en el mismo país un 'influencer' hizo una colecta para pagar el alquiler a una mujer sin hogar de su zona.