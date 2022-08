Jorge Cadaval de Los Morancos le canta 'Despechá' a Pedro Sánchez: "te quitas la corbata y de la crisis no sales"

El nuevo tema de Rosalía, 'Despechá', ha sido todo un éxito desde su lanzamiento. Entre las numerosas versiones que se han hecho sobre él, ha triunfado la del humorista Jorge Cadaval de Los Morancos. Esta parodia se ha hecho viral en redes sociales. Manteniendo la música, el humorista ha versionado la letra de la conocida canción para mandarle un mensaje a Pedro Sánchez.

Con aspecto veraniego y en lo que parece la terraza de una casa, Jorge Cadaval, sin camiseta pero con corbata, ha criticado las últimas acciones de Pedro Sánchez con un toque musical pero sobre todo humorístico. El vídeo, compartido en su cuenta de Instagram, ya tiene casi 50.000 'Me Gusta'.

El humorista, con la intención de hacernos reír durante un buen rato, ha elegido la nueva canción de Rosalía para lanzarle un mensaje al presidente del Gobierno: "Pedro, no me llames. Te quitas la corbata y de la crisis no sales". Entre las risas y el humor, Jorge Cadaval ha insinuado con su letra que las intenciones y acciones de Pedro Sánchez ya son conocidas por todos, añadiendo: "nos has 'engañao', a ver si tú te crees que estamos 'alelaos'".

Además , este miembro de Los Morancos, ha hecho alusión a las pagas vitalicias del actual Gobierno, que no se han visto modificadas a causa de la crisis climática y el ahorro energético. "Pagas vitalicias por 'tos laos'" es la frase con la que el humorista ha expresado su descontento en relación a este aspecto. En este sentido, ha hecho alusión a que "en vez de la corbata" lo que el presidente del Gobierno debe hacer es quitar las pagas vitalicias y "arreglao". Para el humorista, suprimir o rebajar las pagas vitalicias es la solución a muchos de los problemas económicos que tiene el país.

Otras parodias virales de 'Despechá'

La parodia de Jorge Cadaval no ha sido la única que se ha hecho viral en redes sociales en los últimos días. A través de la red social Tiktok, han sido numerosos los vídeos que tratan de hacer humor con una de las canciones más populares de este verano.

Sergio Caro, más conocido por sus famosos vídeos como 'El Niño del Ukelele', también versionó hace unos días la nueva canción de Rosalía. Esta vez el foco se sitúa en el no parar de comer, especialmente durante el verano. Su versión "Empachá" ya tiene más de 8.000 visualizaciones en Tiktok.