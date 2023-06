Un ferretero de Estepona conquista Tiktok con su humor

Juan Carlos León, conocido como Juanki, lleva poco tiempo en Tiktok, apenas dos meses pero muchos de sus videos se han hecho ya virales. El contenido que sube a esta red social está relacionado con su profesión, la de ferretero.

Hace 35 años su padre abrió en Estepona su primera ferretería, ahora la empresa familiar cuenta con dos. Juanki lleva una de las tiendas y aunque empezó con 17 años en este negocio, se ha convertido a sus 34 años en un experto en tornillos, tuercas, bridas, serruchos... De hecho en 2011 recibió un premio a las mejores herramientas.

Algo que caracteriza a este ferretero de Estepona, casado y con dos hijos, es su gran sentido del humor. "Me gusta la comedia por eso tengo abandonado mi canal de youtube que es más aburrido y me he pasado a Tiktok. Aquí los videos son más cortos, enganchan más". Una ferretería no es algo muy divertido. Cuando acudimos es porque se nos ha roto un grifo. ¿Por qué no darle un toque cómico a esta profesión?" nos cuenta.

¿Tienes tornillos?

Desde hace poco, Juanki tira de ironía y de sarcasmo para contar en vídeos de menos de tres minutos cómo es su día a día en su tienda. "Mi tiktok esta basado en experiencias reales". Aunque por lo que se ha hecho conocido es por contar las raras preguntas y las disparatadas peticiones de algunos de sus clientes. Por ejemplo "Vienen a la ferretería y me preguntan si tengo tornillos o cuando estoy reponiendo en las estanterías y me dicen, perdona ¿trabajas aquí?".

Tanto los clientes como otros compañeros de profesión se identifican con mis publicaciones, nos explica. "La gente no tiene ni idea de lo que va a comprar, yo plasmo eso de forma socarrona en los videos".

Juanki se lo pasa muy bien grabando, editando, doblando a los personajes. "Lo hago todo, hasta me pongo filtros para hacer del cliente mayor que viene a comprar". "El resto de mi tiempo lo dedico a mi familia" nos relata este joven ferretero que en su día fue militar en la guerra de Afganistán y ahora hace Tiktok no solo como un hobby también para que sus clientes que son muchos vengan con otro ánimo a comprar.