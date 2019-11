'Contigo ahora sí quiero gobernar', la parodia de Los Morancos al acuerdo entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez

La campaña electoral hacia las elecciones generales del 10 de noviembre no pasó desapecibida en las redes, ni mucho menos. Las apariciones de los líderes de los partidos dio que hablar, y no solo a nivel político, sino también humorístico. Los 'memes' eclipasaron el último 'sprint' hacia los comicios, con 'Lucas, el perro de ciudadanos', 'Las mamadas' del debate o el 'adoquín de Rivera'. Sin embargo, las redes no han dado tregua a los políticos con la celebración de las elecciones.

está en el foco mediático. El abrazo entre el Presidente del Gobierno en funciones y el líder de Unidas Podemos se viralizó rápidamente en las redes, provocando multitud de bromas entre los internautas. Sin embargo, el último viral es obra de. El dúo de humoristas sevillanos es experto en parodias referidas al panorama político del país, y el acuerdo entre Iglesias y Sánchez no iba a ser una excepción.

'Contigo ahora sí quiero gobernar' es el título de una parodia. Durante el vídeo también hay hueco para el dirigente de Vox, Santiago Abascal o el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera." Los Morancos nos desvelan el verdadero motiVOX por el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se quieren ahora más que Adara y Gian Marco", han añadido en la descripción del vídeo, en su cuenta oficial de Youtube.