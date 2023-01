Va a buscar a su madre al aeropuerto tras cuatro años sin verse y se funde en un abrazo con otra mujer

La distancia no es fácil para nadie y a pesar de que la tecnología hace menos dura la distancia, no tiene comparación alguna con esos abrazos que curan el alma. A raíz de la pandemia, muchas familias estuvieron sin verse años con motivo de las restricciones. Incluso, a día de hoy, hay quienes todavía siguen sin poder verse, ya que hay muchas otras situaciones que no lo permiten.

Muchas de estas historias tienen nombre y apellidos, como el del protagonista de esta. Domingo Mendoza llevaba cuatro años sin ver a su madre, pero ha llegado su momento de poner fin a esa distancia, como él muestra en su cuenta de TikTok. Para poder celebrar el momento, decidió ir a buscarla al aeropuerto, sin pensar en lo que podía pasar. Una anécdota que recordarán siempre y que, además, podrán revivir una y otra vez.

A su llegada al aeropuerto, Mendoza quiso inmortalizar el entrañable reencuentro con su madre, por lo que pidió a un tercero que le grabase la escena. Sin embargo, el momento emotivo se volvió cómico al aparecer en escena una mujer desconocida.

Cuando las puertas se abren y Mendoza hace contacto visual con su madre, una mujer, ajena a ambos, se topa delante de él con los brazos abiertos a la espera de un abrazo. En un primer momento la esquiva y llega hasta su madre, pero la mujer se gira y acaba uniéndose al abrazo que madre e hijo tanto tiempo han esperado. Lejos de rechazarla, los tres se abrazan como si la sangre les uniera a todos.

La mujer, que tan eufórica se unió al abrazo, se dio cuenta de que ese joven no era su hijo, lo que hizo que se convirtiese en una anécdota difícil de olvidar.

El vídeo acumula más de 270.000 'me gusta' y más de 3 millones de visualizaciones. Asimismo, el vídeo ha corrido como la pólvora y ha llegado a otras redes sociales como Twitter, donde los comentarios se suman a los de la plataforma china y alaban la reacción del joven de abrazar a la otra mujer.

No obstante, alguien que tampoco olvidará este momento es el hijo de la mujer, quien suponemos que estaría emocionado por ver de nuevo a su madre. Incluso los comentarios piden su reacción: "Publica la parte 2 con la reacción del hijo de la otra señora". Otro de los comentarios que acompañan al vídeo también hace alusión al tiempo que llevan sin verse la mujer del abrazo y su hijo: "Parece que la señora también llevaba muchos años sin ver a su hijo".