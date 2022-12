Su avión está cayendo y discute con su mujer después de que le "traicionase" viendo el final de una serie sin él

Hoy en día, las series están viviendo su momento más dulce y son un tema de conversación muy recurrente, llegando a unir a las personas, sobre todo a aquellas que se ponen a ver una serie juntos. Actualmente, podríamos decir que el hecho de ver una serie con otra persona es equiparable a una reunión importante de trabajo o a un enlace matrimonial. Los compañeros de series no se traicionan, y esto es lo que les ocurre a nuestros protagonistas.

El avión se cae y se preocupa por la serie

Esta historia se ha hecho viral en redes sociales y tiene como personajes centrales a una pareja. El hombre, que se encuentra de viaje en un avión, le da a su mujer, por WhatsApp, la fatídica noticia de que la aeronave está cayendo en picado. "Me quedan pocos minutos", le dice.

Entonces es cuando comienza una conversación a modo de despedida entre el hombre y la familia. En un momento dado, el hombre lamenta que no vaya a poder acabar la serie 'El planeta de los gnomos', la cual estaba viendo con su mujer y que solo les quedaba el último capítulo. "No pienses en eso", le replica la mujer, mientras que su marido asevera que "no puede evitarlo".

Sin embargo, aquí es cuando su pareja le dice que si quiere se lo puede contar. "Un momento", le contesta, dándose cuenta de que lo ha visto sin ella, y entonces comienza una divertida conversación entre ambos, en la que el hombre pone en valor el hecho de no traicionar al otro a la hora de ver una serie. "Es un pacto sagrado", le recrimina: "Me has traicionado, María Antonia".

María Antonia, por su parte, no da crédito a lo que está leyendo debido al inminente accidente aéreo de su marido, que le sigue tirando puyas por ver la serie sin él, hasta el punto en el que se acaban enfadando los dos. "¿No está tardando demasiado en caer ese avión?", le pregunta finalmente. "El avión aterrizó hace media hora", le responde.

De esta manera, el hombre desvela su artimaña para lograr que su mujer confesase. "Era la única forma de que reconocieras que ves las series sin mí", argumenta.

No obstante, esta historia no es real, sino que se trata de un microrrelato que Amazon Prime Video ha subido a su cuenta de Twitter, en colaboración con el realizador y guionista Alberto González Vázquez.