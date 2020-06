Una familia en guerra con el ayuntamiento por la sede de la Policía local que su madre le dejó en herencia

La sede de la Policía Local en Camas, Sevilla, resulta el escenario de batalla entre una familia del pueblo y el Ayuntamiento de la localidad. Todo se debe a que una mujer, hace 40 años, decidió ceder el terreno, en el que hoy reside la sede policial, al consistorio con la única condición de que se destinase a fines culturales.

El hijo de la mujer reclama que no han recibido una compensación por este hecho y que en el testamento de su madre se especificaba claramente que el hecho de que la parcela se destinase a fines culturales era una "clausula condicional de total cumplimiento que si no era para eso tenía que volver a la familia". A lo que añade que el edificio "no es patrimonio del Ayuntamiento aunque el Ayuntamiento diga lo que diga".

Por su parte el consistorio sevillano afirma que ya compensó a sus herederos por los terrenos en cuestión. Un hecho que la familia de la mujer niega. Por el momento en el edificio de la Policía Local en Camas cuelga un cartel en el que se anuncia la próxima rehabilitación de la comisaría.