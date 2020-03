Twitter: Los tuits que deshumanizan a personas por su enfermedad, discapacidad o edad serán eliminados

La compañía estadounidense Twitter ha decidido actualizar sus normas para utilizar su app y así poder combatir las conductas de odio hacia dispacitados, personas enfermas o de distinta edad.

El pasado año ya comenzaron a tomar medidas similares como la eliminación de los tuits que incitarán al odio por religón. Por lo que esta semana se ha dedicido ampliar las medidas para seguir intentado evitar el rechazo social de algunos sectores.

Por si hay alguna duda de lo que Twitter considera desafortunado, y por el que se eliminará dicho tuit, ha puesto un ejemplo de lo que no van a permitir: "Las personas con "Las personas con [Discapacidad] son infrahumanas y no deberían dejarse ver en público" o "Todos los [Grupo de edad] son unas sanguijuelas y no merecen nuestros apoyo".

Si algún usuario denuncia un comentario de este tipo antes de que entrara en vigor la medida Twitter lo eliminará pero no se suspenderá la cuenta al no ser una medida retroactiva.