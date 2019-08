Desde la creación de WhatsApp muchos usuarios han alabado a la vez que criticado que se pueda ver si nuestro mensaje ha sido leído o no por el receptor o que podamos ver la última hora de conexión del usuario. Debido a estas críticas, la aplicación evolucionó.

Al principio la hora de conexión de una persona nos indicaba si la persona habría visto nuestro mensaje o no, y más tarde llegó el doble clic en azul. Cuando aparece en este color significa que el mensaje ha sido leído. En la actualidad estas dos opciones las podemos desactivar.

Estos serían los pasos a seguir:

1. Configuración

2. Cuenta

3. Privacidad.

3.1. Dentro de esta opción encontraremos una lista en la que poder activar y desactivar cierta información que puede ser visible para los contactos que también tengan WhatsApp. Para desactivar la hora de conexión tendremos que entrar en la opción "última vez" y seleccionar "nadie".

3.2. Para eliminar la confirmación de lectura habrá simplemente que deseleccionar la opción "confirmación de lectura"

Esta es una de las formas para que no te pillan que has leído un mensaje. Sin embargo, aunque desactives la hora de conexión, cuando te conectes aparecerá que estás "en línea". El truco para evitar que pillen conectado mientras lees un mensaje o entras en WhatsApp es activar el modo avión, entrar en la aplicación y de esta forma no aparecerá "en línea".