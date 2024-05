Suso, el 'Alexa a la gallega' creado por un matrimonio que te hace la compra

Alejandro Blanco y Marlyn Martínez son dos apasionados de la tecnología. Ingenieros de profesión, matrimonio y padres de 3 niños, le han robado tiempo al descanso para crear un proyecto que tiene nombre propio, se llama Suso.

Suso es capaz de andar por sí solo, el reconocimiento facial le permite interactuar con las personas, y tiene capacidad para cargar hasta 30 kilos de peso. Pero no solo eso, Suso sabe hablar gallego y, si me apuran, con cierta retranca. No hay más que escucharle decir un clásico del invierno en el norte: "Se chove, que chova" (Si llueve, que llueva).

Ya se le ha visto por las calles de Oleiros

Realmente así es también para él. La lluvia no le para. Aún con ella es capaz de ir a hacer la compra y llevar los paquetes que correspondan. Tiene 16 horas de autonomía y su batería se recarga como la de cualquier teléfono móvil, directamente conectado a la red eléctrica.

Le preguntamos a Marlyn, una de sus creadoras, si podemos verlo en acción y no lo duda. "Por supuesto", asegura. Está preparado para salir "a actuar" en cualquier momento. No es la primera vez que sale a la calle por Oleiros, su ayuntamiento de nacimiento podríamos decir. Los vecinos de esta localidad de A Coruña ya han podido verlo por la plaza y, no es para menos, despierta toda su curiosidad.

Suso es, por el momento, un prototipo. Para su desarrollo se ha utilizado la tecnología LiDAR, un sistema de geolocalización mediante láser, y la inteligencia artificial. Dicen que les ha llevado unos 20 días, eso sí, sin parar de trabajar.

Suso habla gallego

Su objetivo fundamental era convertirse en un asistente para hacer la compra, pero la realidad es que tiene muchas más aplicaciones. Según sus creadores se trata de una especie de Alexa que funciona por voz, pero que además es capaz de hablar gallego.

Suso alcanza los 5 kilómetros por hora y además de acompañar a la compra, también puede ir a hacerla él solo, si la distancia no es excesiva. Estos dos ingenieros, con experiencia laboral en múltiples países, han traído las piezas de Japón y China, y ahora tramitan ya la patente aunque sin parar de darle vueltas a mejoras en su proyecto y aplicaciones diversas.

Quédense con el nombre porque probablemente volvamos a escuchar hablar de Suso.

