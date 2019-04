Tetris, elegido el mejor videojuego de la historia

Se han convertido en una parte integral de nuestra cultura. Para algunos, es difícil imaginar un mundo sin videojuegos y es que algunos de ellos se han convertido en una leyenda conocida por todos.

La revista Time ha creado una selección de los 50 juegos más destacados de las últimas cuatro décadas, desde las máquinas arcade a las entregas disponibles en PC y consolas de videojuegos.

En representación de varias generaciones de videojuegos, Times reunió 150 candidatos a través de un proceso de clasificación de etapas para compilar los mejores juegos a través de casi cuatro décadas. Finalmente solamente son 50 los juegos electrónicos que componene este ranking de los "mejores videojuegos de todos los tiempos".

En el podio de esta lista se ubica Tetris, el título creado por el ruso Alexey Pajitnov en 1984 para plataformas de su país y que poco después logró el éxito más allá de sus fronteras cuando fue el juego que acompañó a la consola portátil Game Boy. Cumplió 30 años hace poco, y ya se planea una adaptación cinematográfica.

En segundo lugar se ubica Super Mario, la edición adaptada al mundo 3D del emblemático personaje de la compañía japonesa para su consola Nintendo.

New Super Mario Bros U | Nintendo

De hecho, el plomero italiano tiene varios títulos dentro del ranking de Time, con Super Mario Bros en el puesto 8 o Super Mario Kart en la posición 33. Por su parte, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, otra de las producciones del legendario Shigeru Miyamoto, se ubica en el tercer lugar.

Algunas omisiones, como la ausencia de algún simulador de fútbol o de otros clásicos como Street Fighter II, Double Dragon o Prince of Persia, por mencionar algunos otos títulos, cierran este ranking de los mejores juegos de todos los tiempos.