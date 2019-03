Sorprendente reacción de unos niños al utilizar un ordenador de los años 70

"ESTO ES MUY HIPSTER"

Un vídeo en el que se muestra la reacción de unos niños al interactuar con un ordenador de 1970, se ha hecho viral en pocos días. Los pequeños, asombrados ante el pc, no se creían que no tuviera ratón ni Internet, incluso alguno de ellos no sabía ni encenderlo. El experimento forma parte del grupo cósmico The Fine Bros y enfrenta a la generación iPad HD e internet 4G frente a a tecnología de los años 70.