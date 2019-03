Las empresas necesitan hackers 'buenos' para combatir los ciberataques

Marcus Hutchins, un inglés de 22 años, fue quien acabó con la amenaza global por poco más de 10 dólares, y lo hizo desde su cuarto, en casa de sus padres. Desde el viernes su móvil no ha dejado de sonar: "No he dormido en tres días". Todos le felicitan, pero él insiste: "No soy ningún héroe, en absoluto. Puede que haya comprado el dominio, pero ha habido cientos de personas que me han ayudado".

Marcus quería permanecer en el anonimato. De hecho, la imagen de un gato con gafas era su única foto en las redes sociales. Hoy sabemos que le gusta la pizza, el surf y los Pokemon: "Mi nombre está en todos los periódicos. A partir de ahora cualquiera puede localizarme".

Este hacker ayuda a las autoridades británicas a seguir investigando. Tiene tanto trabajo que está pensando en tomarse un descanso: "Mi jefe me ha ofrecido todas las vacaciones pagadas a Las Vegas y Los Ángeles. Así que la próxima semana voy a relajarme un poco. Y luego volveré a trabajar".

Luis Ángel empezó pirateando videojuegos: "Empiezas a investigar, haces pruebas y un día consigues conectarte de forma gratuita. Y cuando te das cuenta estás dentro del fregado. Estás hackeando sin saberlo". Entonces lo que estaba haciendo era un delito. Ahora lucha contra quienes los cometen: "En mi caso me vinieron a buscar dos guardias civiles. Era la forma que tenían de buscar perfiles para las operaciones".

Como él y como Marcus son muchos los piratas que han pasado del lado oscuro a colaborar con la justicia.