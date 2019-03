¿Qué significa el nuevo doble 'check' azul de WhatsApp?

WhatsApp acaba de integrar una de sus anunciadas novedades, aunque no por todos realmente deseada. Se trata del sistema de aviso mediante 'doble check azul', que desde ahora permite saber cuándo un usuario ha leído nuestro mensaje. El clásico 'doble check' sigue indicando que el mensaje ha sido recibido; el color azul indica que efectivamente ha sido leído.



La típica duda en torno a esta aplicación, "¿me está ignorando o es que no se ha dado cuenta del mensaje?", ya tiene respuesta, lo que tiene sus partidarios y sus detractores.



Hay otra novedad que ya pueden encontrar los usuarios de WhatsApp. En la aplicación de mensajería se puede comprobar que ya hay 'doble check' en los chats de grupo. Si bien no indican que el mensaje haya sido leído, sí reflejan que el mensaje ha llegado a todos los integrantes de la conversación.