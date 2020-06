PS4 a 95 euros: locura desatada en Francia por una oferta en un supermercado

El precio era increíble, muy barata. Muchos jugones se frotaban los ojos ante lo que veían. Una oferta de PS4 a 95 euros ¿esto es cierto? se preguntaban algunos en redes sociales. Pues sí, tan cierto que medio millar de franceses se acercaron hasta el establecimiento a hacer cola.

Tal fue el caos que los antidisturbios tuvieron que intervenir a las puertas del supermercado Lidl del pequeño municipio francés de Orgeval para poner orden y dispersar a la multitud que se había congregado allí.

Aglomeraciones y caos

La oferta era una promoción especial por la nueva apertura de un supermercado Lidl. Una oferta de una PS4 a muy bajo coste, solo 95€. El bajo precio provocó un efecto llamada en Francia y la gente no tardó en acudir al lugar, formándose una gran muchedumbre que esperaba a acceder al local. Tal fue la aglomeración que ha tenido que intervenir la policía.

Todo ha ocurrido en el pequeño y tranquilo municipio de Orgeval. La oferta de la PS4 había sido anunciada con antelación en la web, a primera hora más de 500 personas esperaban, congregadas frente al establecimiento. Algunas habían pasado la noche para reservar su plaza en la cola, esperando acceder al interior.

Los dueños de la tienda, ante la cantidad de gente, decidieron no abrir, y llamar a la policía para dispersar a la multitud. Hasta 50 agentes tuvieron que emplearse a fondo, usando gases lacrimógenos para dispersar a la población.

Se retrasa Cyberpunk 2077

"Cyberpunk 2077", uno de los videojuegos más esperados del año, sufre un nuevo retraso, y no podrá verse hasta el 19 de noviembre de este año, según han anunciado los responsables del estudio en Twitter.

En un comunicado el estudio aseguran que el juego "está acabado" tanto su historia como su jugabilidad, pero necesitan tiempo extra para pulir el juego. El juego ya fue retrasado de abril a septiembre, por lo que este es el segundo retraso que sufre el videojuego y lo sitúa más cerca también del lanzamiento de la nueva consola PlayStation 5, que verán la luz a finales de año.

"Cyberpunk 2077" es una distopia futurista, ambientado en la ciudad "Night City". El juego es mundo abierto de grandes dimensiones, con numerosos detalles, personajes y unos gráficos impresionantes, según las imágenes que la compañía ha ido distribuyendo desde que el videojuego.

El retraso de "Cyberpunk 2077" se suma al de muchos otros juegos este año, como "The Last of Us II", "Final Fantasy VII Remake" y "Marvel's Avengers", entre otros.