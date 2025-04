Polémica con la nueva app que permite 'hablar con Dios'

La inteligencia artificial continúa evolucionando y sorprendiéndonos a medida que avanza, llegando incluso a permitirnos hacer cosas que antes consideraríamos inimaginables. Aunque muchos expertos aconsejan manejar estas herramientas con cuidado y responsabilidad, lo cierto es que han comenzado a proliferar las aplicaciones que ofrecen una gran cantidad de opciones.

Una nueva App para el teléfono ha desatado la polémica al prometer. Funciona a través de inteligencia artificial TAKE y permite al usuarioo con cualquier otro personaje bíblico como la Virgen María o los apóstoles. Permite chatear con una amplia gama de personajes, más decon las que intercambiar mensajes, eso sí, la aplicación no es gratis, tiene un coste de

Sus creadores afirman ser "cristianos devotos" y defienden la app como una forma moderna de vivir la fe y acercarla a los más jóvenes. Sin embargo, no ha gustado a todos. La Cofradía del Cautivo de Málaga ya la ha denunciado por considerarla ofensiva. "Me parece una falta de respeto, hemos presentado una denuncia", señala Mario Ortega, Hermano Mayor del Cautivo de Málaga, "se nos va de las manos", añadía.

De acuerdo con los creadores, la app no pretende sustituir ninguna comunicación divina, ni intervenir con entidades espirituales, solo buscan que, a través de la Inteligencia Artificial, se encuentre un consuelo más tangible para los fieles. "No pretende reemplazar la comunicación directa con entidades divinas, no busca proporcionar conocimientos divinos ni poseer forma alguna de conciencia divina, utiliza un lenguaje para generar respuestas basadas en un amplio corpus de textos bíblicos y religiosos", sostienen.

Inteligencia artificial y perfumes

Además de generar imágenes, crear canciones e incluso permitirte hablar con deidades, la inteligencia artificial también nos permite crear nuestro perfume ideal. Nos sentamos frente al ordenador, nos da la bienvenida y empieza el cuestionario. ¿Cuándo piensas que utilizarás el perfume?; ¿Para el día, la noche, o ambos?; ¿Qué estilo de vestir te representa mejor?; ¿Cuál es tu estilo de música?; ¿Cuáles son tus hobbies? Son algunas de sus preguntas.

Después debemos describirnos brevemente para que tenga toda la información posible. No nos lleva más de 15 minutos contestar a todas las cuestiones y, justo después, llegamos a la parte olfativa. En base a lo que hemos contestado, Xia - así se llama esta Inteligencia Artificial- ha elegido varias familias olfativas que podrían gustarnos. Toca puntuarlas.

En el siguiente paso, el más visual, la IA creará el perfume personalizado. Un robot articulado se encargará de seleccionar los aromas siguiendo las instrucciones de Xia. "Con toda esta información nos hace la fórmula del perfume y se la manda al robot, que en un minuto y medio lo tendrá listo", nos cuenta Dominique Albers, responsable de operaciones de la marca. "Está entrenada por los mejores perfumistas, es algo muy novedoso, pionero", reconoce Albers.

