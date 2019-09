La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp parece haber comenzado a implementar una nueva función que va a permitir a los usuarios compartir sus estados en las historias de Facebook. En un primer momento se dijo que esta función estaba en pruebas y no era visible para los usuarios, pero parece que esta última actualización ya ha llegado a Android e iOS

Según publica el portal especializado GSMArena, para compartir las acualizaciones de estado en Facebook Stories, hay un botón 'Compartir' en la pestaña de Estado de WhatsApp.

WhatsApp aún no ha hecho un anuncio oficial sobre el lanzamiento porque, de momento, el cifrado de advertencia de extremo a extremo no es aplicable. "Si comparte su actualización de estado, el contenido se podrá compartir en otras aplicaciones y no estará protegido por el cifrado de extremo a extremo. Al compartir su actualización de estado, WhatsApp no ​​compartirá la información de su cuenta con Facebook u otras aplicaciones", ha informado el portavoz.