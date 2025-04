Una moderadora de contenido de TikTok en España se querella por las secuelas psíquicas de su empleo

Tiktok se enfrenta a una nueva denuncia por parte de una extrabajadora. Esta querella, presentada en Barcelona, pone sobre la mesa las secuelas psíquicas que sufre tras 4 años revisando contenidos violentos en la red social.

En su denuncia, esta empleada explica que empezó a trabajar en Tiktok en 2019, tratando contenidos en alemán y luego en español, pero sin que le explicaran que tendría que revisar vídeos que le sometían a "graves riesgos para su salud mental".

En concreto, asegura que se trataba de contenidos de todo tipo de material sensible: asesinatos, suicidios, decapitaciones, descuartizamientos, violaciones, zoofilia, pornografía infantil, abusos a menores, desmembramientos, torturas y terrorismo, que le produjeron ansiedad, vómitos, taquicardias, pesadillas y otros síntomas a la mujer, algunos de hasta tres o cuatro minutos.

"Unas condiciones laborales absolutamente inhumanas"

Según su denuncia, entre 2019 a 2021 no tuvo ningún apoyo psicológico en la empresa. Después, cuando se estableció, "no eran profesionales capacitados" y no se les comunicaba a los trabajadores. Su trayectoria en la empresa terminó con seis meses de baja por depresión y un despido al volver.

Por todo ello, la extrabajadora de Tiktok presenta la querella contra cinco directivos de Majorel SP Solutions, la empresa con sede en Barcelona donde la mujer se encargaba de moderar contenidos sensibles para la red social. Les acusa de delito continuado contra los derechos de los trabajadores, lesiones graves por imprudencia grave y contra la integridad moral por tener a la mujer en "unas condiciones laborales absolutamente inhumanas e inaguantables para el ser humano".

La denuncia también se interpone contra las empresas responsables de las condiciones laborales de la trabajadora: TikTok Technology Limited, con sede en Irlanda; TikTok Information Technologies Spain, su filial española con sede en Madrid y Majorel SP Solutions, donde la mujer desempeñaba su trabajo.

