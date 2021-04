El mensaje de millones de usuarios tras la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp: "Algo salió mal"

Facebook pareció sufrir algunas dificultades técnicas con Messenger, Instagram, WhatsApp y alguno de sus servicios internos quedaron también afectados. Millones de usuarios vieron en la pantalla de sus dispositivos este mensaje: "Something went wrong" (algo salió mal). Por el momento, el problema parece haberse solucionado, aunque aún no está claro cuál ha sido la causa de este parón generalizado. Los técnicos ahora analizan los datos para conocer qué provocó la interrupción.

Caída mundial de Facebook

Facebook no es ajeno a experimentar problemas técnicos y, aunque son poco frecuentes, tienen la suficiente fuerza para afectar a un gran número de usuarios de la red social. Después de todo, Facebook no solo es dueño de la red social, sino también de Instagram y WhatsApp .

La relación directa de servicios entre las diferentes plataformas provoca que la caída de Facebook arrastre al resto. En este momento, no está claro qué ha causado el problema. Aunque ha sido los propios usuarios los que han remitido algunos datos a la plataforma.

Lo que dicen los usuarios de Facebook

Los usuarios que han reportado problemas sobre la caída del servicio en Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp confirmaban la imposibilidad de acceder a los servicios en general y no apuntaban a ningún otro problema específico.

En muchos casos, a los usuarios simplemente les apareció un mensaje en la pantalla de sus dispositivos que decía "something went wrong" (algo salió mal). Si bien queda por averiguar cuál fue el problema, vale la pena señalar que no todos los usuarios de estos servicios se vieron afectados.

Además, Facebook tiene un servicio que proporciona actualizaciones sobre el estado actual de la plataforma. Sin embargo, el panel no solo no avisó de ningún problema, sino que también sufrió el mismo problema de fallo de conexión intermitente.