Este 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji, un día en el que recordamos que los emoticonos son la mejor forma de añadir personalidad a una conversación de texto.

Su presencia en las redes sociales es abrumadora, sin embargo, aún hay muchos emojis cuyo significado confundimos, como por ejemplo la típica 'caca sonriente', que en realidad sería un helado de chocolate.

Los famosos tres monos nacieron en Japón ya en los años 90 y significan 'no ver el Mal, no oír el Mal, no decir el Mal'.