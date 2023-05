Llegan los primeros 'taxis voladores' a España: permitirán viajar de una isla a otra en unos minutos

La empresa NexNorth ofrecerá en las Islas Baleares taxis aéreos con aeronaves eléctricas o drones de transporte con pasajeros. Esta compañía revolucionará la idea de transporte conocida hasta el momento aportando ventajas como el ahorro de tiempo y la sostenibilidad mediante las naves eVTOL.

La compañía ha podido llevar a la realidad los prototipos de este tipo de movilidad gracias al éxito de sus pruebas en el mundial de Qatar 2022. Los aerotaxis tendrán capacidad para transportar a 5 personas en viajes en desplazamientos interislas e intraislas. Además, también realizarán labores de reparto de mercancía.

No obstante, antes de que la utilización de aeronaves y drones aterrice en la realidad de España, la plataforma digital de la compañía iniciará los viajes con helicópteros convencionales con la intención de detectar las mejores rutas, y posteriormente utilizará drones para realizar las travesías.

Sin embargo, para poder implantar este nuevo modelo de transporte que tan futurista puede parecer a su público, NexNorth debe de contar con una autorización preceptiva de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), que estima lograr en 2024, según ha indicado el Diario de Mallorca.

Una alternativa a las rutas convencionales

El objetivo de esta pionera forma de transporte es que los pasajeros puedan ahorrar hasta un 80% del tiempo en sus trayectos. De esta forma, se presentan como una alternativa de las rutas terrestres y marítimas ya existentes.

Las rutas aéreas por las que se trasladarán los drones se conectarán con la movilidad en tierra mediante vertipuertos y lockers logísticos. La construcción de estos se producirá de la mano de la ejecución de las rutas y correrá a cargo de Bluenest, la línea de innovación de Globalvia para la movilidad aérea avanzada y la gestión de vertipuertos.

Los viajeros podrán reservar sus plazas mediante la plataforma digital de NexNorth. Esta ofrece un sistema de ridesharing que, incluso, permitirá a sus usuarios reservar la aeronave completa. El precio del trayecto más económico será de 90 euros por pasajero en lo que respecta a viajes interiores.

La sostenibilidad por bandera

NexNorth utilizará las aeronaves eVTOL(Electric Vertical Take Off and Landing) en sus viajes. Esta forma de movilidad aérea es más sostenible que la tradicional debido a que sus motores no funcionan con carburantes y evita impactar de forma negativa en la capa de ozono, un gran avance en lo que respecta a la innovación tecnológica y al compromiso con el medio ambiente. Este modelo de taxi aéreo es completamente eléctrico, cómodo y silencioso.

El compromiso medioambiental que utiliza la compañía como factor diferencial se debe a uno de sus objetivos principales: impulsar la transición energética de movilidad aérea con el uso de energías limpias.