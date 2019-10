El evento del final de la Temporada X de Fornite: Battle Royal culminó con un agujero negro que, literalmente, absorbió el juego. La isla virtual por la que han pasado más de 200 millones de usuarios ha desaparecido tras el evento, imposibilitando la entrada en el juego a sus miles de adeptos.

Los seguidores Fornite están desconcertados desde que vieron cómo un asteroide chocaba contra la isla ficticia, dejando permanentemente la pantalla en negro. Sin embargo, los fanáticos del juego de Epic Games pueden estar tranquilos: todo apunta a que se trata de una estrategia publicitaria para promocionar la siguiente temporada.

Aunque la respuesta no es oficial, los jugadores de este videojuego de supervivencia no han tardado en ponerse a investigar, llegando a filtrarse informaciones. Los creadores del videojuego acostumbran a crear gran expectación antes de la salida de cada temporada.. Epic Games, la desarrolladora del juego, no ha dado aún explicaciones sobre el futuro, sin embargo, medios especializados como Vandal, señalan que la estrategia concluirá con una actualización llamada Fornite Capítulo 2. Estas suposiciones se han gestado debido a las publicaciones de la cuenta especializada en filtraciones, @ShiinaBR, que alertó de un error en Apple Store Italia.

La incertidumbre creada a raíz del evento ha generado multitud de conspiraciones. Mientras tanto, Epic Games sigue alimentando las hipótesis sobre el futuro del videojuego con sus acciones en las redes. La desarrolladora ha cambiado su web por la escena del agujero negro, ha borrado todos sus tuits, expecto uno, e incluso ha cambiado sus avatares por un fondo negro. La estrategia orquestada por Epic Games está provocando gran incertidumbre entre sus seguidores y, aunque el "hype" de los jugadores es cada vez mayor, son muchos los que ya están reclamando la respuesta oficial por parte del famosísimo juego de acción.