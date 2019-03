Llega el 'fintech' para simplificar nuestra economía

El mundo de la empresa y los propios bancos saben que se simplifica la economía cuando la tecnología se cruza en su camino. Las posibilidades se multiplican a uno y otro lado del mostrador. Para el que vende porque su móvil se convierte en un datáfono y el "no tengo efectivo" no retrasará sus cobros. Con un pequeño soporte adaptado para el cobro, la tableta se convierte en una terminal de venta.

Para el que compra, todo cambiará en poco tiempo. ¿Efectivo o tarjeta? Nos preguntan cuando tenemos que pagar algo. Pronto esa pregunta será más complicada porque podremos pagar con nuestro teléfono móvil, con nuestras huellas, con un reloj, con una pulsera e incluso con el iris de nuestros ojos.

Se multiplican los métodos de pago que convertirán pronto la tarjeta en algo residual. Los bancos se esfuerzan para no perder este tren tecnológico que lo simplifica todo. Paypal en los pagos en internet, Google Wallet o Apple Pay con nuestro móvil, asesores financieros como Fintonic, (Fintonic te avisa si algo no va bien o si va genial) o Yaap money para evitar que adelantar el dinero sea perderlo.

Sólo el 15 por ciento de los clientes de los bancos en España ahora mismo son totalmente digitales. En 3 años ya serán la mitad. Porque el futuro de la economía pasa por la tecnología y cambia nuestra manera de entenderla, más cerca y sobre todo más fácil.