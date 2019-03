Lanzan lo último para los amantes de la tecnología y de la fotografía: el 'dron selfie'

El ya famoso 'palo selfie' fue una moda que pegó fuerte entre los amantes de la tecnología y de la fotografía. No había lugar turístico donde no apareciera alguien tomándose una instantánea con este aparato que parecía no tener competidor.

Sin embargo las nuevas tecnologías no dejan de avanzar y de sorprendernos y ahora llega el 'dron selfie'.

Se trata de un dron que se puede controlar desde nuestros teléfonos móviles y que alcanza una velocidad de ocho metros por segundo.

Sin embargo su precio es algo superior al del 'palo selfie': ha salido a la venta por unos 500 euros.