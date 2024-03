La inteligencia artificial puede llegar a Apple: negocia con Google para incorporar la IA Gemini a los iPhone

La inteligencia artificial podría llegar próximamente a los Iphone. Apple está negociando con Google para incorporar el motor de IA Gemini del gigante tecnológico a sus teléfonos móviles. Están hablando sobre la licencia de Gemini para nuevas funciones que llegarán al software de iPhone este mismo año.

El gigante tecnológico y Apple están negociando los términos del acuerdo. Todavía no han decidido como lo implementarían en los teléfonos móviles. Así lo ha avanzado 'Bloomberg New'. Detallan que lo más probable es que el potencial acuerdo no llegue hasta mínimo el mes de junio.

Es en junio cuando Apple planea celebrar su conferencia anual de desarrolladores. El fabricante del iPhone también ha mantenido conversaciones recientes con OpenAI, fabricante de ChatGPT, sobre el uso de su modelo. Las acciones de la matriz Alphabet han subido un 3% en las operaciones previas a la comercialización en Estados Unidos. Apple subió un 0,5%.

Este posible acuerdo entre ambas empresas podría ayudar a Google a ampliar el uso de sus servicios de inteligencia artificial a más de 2.000 millones de dispositivos Apple activos. Asimismo, también podría ayudar a disipar los temores de los inversores sobre el lento despliegue de aplicaciones de esta tecnología por parte de Apple.

Inversión "significativa" en IA

Tim Cook, consejero delegado de Apple, llegó a asegurar el pasado mes que la compañía estaba invirtiendo "significativamente" en IA generativa y que revelaría más información sobre sus planes para poner en práctica la tecnología a finales de este 2024.

El informe de Bloomberg puntualiza que Apple tenía previsto utilizar sus propios modelos de inteligencia artificial para algunas nuevas funciones de su próximo iOS 18, sin embargo, estaba buscando un socio para potenciar las características de genAI, incluidas las funciones para crear imágenes y escribir ensayos basados en instrucciones sencillas.

