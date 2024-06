Instalan un cargador de móviles que funciona con la energía del agua en Pontevedra

Los cargadores de móviles ya están en muchos lugares públicos. Se acaba la excusa de "me he quedado sin batería" porque cada vez son más las ciudades que instalan estos dispositivos en plazas o zonas concurridas, pero Pontevedra ha querido ir más allá: Un cargador de teléfonos que funciona con la energía del agua.

Se trata de un mecanismo con una peana de acero inoxidables, con tres soportes para colocar los teléfonos, uno a menor altura adaptado para personas con movilidad reducida y con una picoturbina incorporada que se alimenta por la fuerza de la traída municipal del agua. Este sistema genera una energía equivalente a cinco voltios, la potencia habitual de un cargador tipo. Y, además, la rueda hidráulica es visible gracias a un cristal. Así que aúnan sostenibilidad con atracción para los curiosos.

¿Qué el dispositivo está ocupado? También incorpora varios enchufes si se dispone de cable. "Es una propuesta innovadora y autosuficiente, con energía 100% renovable", ha dicho el concejal de Servicio Urbanos del Ayuntamiento de Pontevedra, Xaquín Moreda.

No ha pasado desaparecido en Pontevedra

El sistema es fácilmente reconocible ya que tiene la forma de una enorme gota de agua y no ha pasado desapercibido para los pontevedreses. "Pasé por allí el otro día y lo saqué una foto, aun no lo he probado pero me parece una idea maravillosa", dice uno de los vecinos de la zona. El aparato ha supuesto un gasto de unos 8.000 euros a las arcas municipales, a través de una adjudicación a la empresa Viaqua y confían, desde el consistorio, en su éxito. "Energías renovables, reducción de emisiones de CO2 y aprovechamiento eficiente de los recursos", ha explicado el edil.

Un modo diferente de cargar la energía de nuestros teléfonos móviles y que llega con algo de retraso, estaba previsto para finales del año 2018, pero que promete convertirse, además, en un punto de encuentro. El sistema se ha erigido como una de las nuevas atracciones turísticas de la ciudad y son muchos los que pasan por allí, no solo para hacer uso de él, también para fotografiarlo. Cargar el teléfono móvil con la energía del agua ya es posible, al menos, en Pontevedra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com