Hackean el canal de YouTube de Ibai Llanos: "Me has jodido el domingo, Elon Musk"

"Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas Elon Musk. Me has jodido el domingo gilip*****", ha denunciado en tono de humor el streamer Ibai Llanos este domingo al ver que su cuenta oficial de YouTube ha sido hackeada.

El conocido youtuber ha visto como todos los vídeos de su perfil han desaparecido y en el usuario pone el nombre de 'Tesla' en vez de el suyo. Parece incluso que en un principio sólo podría verse una presentación de Tesla en bucle pero ya ha desaparecido.

Ibai ha respondido más tarde a un usuario que hizo referencia al hackeo con esta afirmación: "Y encima los cabrones lo hacen un domingo por la mañana que están todos los de YouTube paseando con sus hijos".

No se sabe si Ibai podrá recuperar los vídeos

Se desconoce hasta el momento la manera en la que ha podido sufrir dicho robo de información y si en las próximas horas podrá volver a recuperar los vídeos que tantos millones de visitas acumulaban. Ibai Llanos tiene 10'5 millones de seguidores en su canal oficial de YouTube.