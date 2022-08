¿Qué pasa con Facebook hoy? Todo lo que se sabe del fallo global

Muchos usuarios han comunicado que el servicio de Facebook ha dado fallos durante la madrugada del 24 de agosto. De acuerdo a las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas, en la red social se han bloqueado algunos contenidos y han comenzado a enviarse publicaciones a páginas de celebridades que están apareciendo en el feed de los seguidores.

Así, páginas como la de Lady Gaga, The Beatles, Coldplay o Ariana Grande, entre otras, se han visto afectadas. Ante este problema los usuarios no han tardado en reaccionar: "¿El Facebook de alguien más está roto o me han pirateado? Este es mi feed completo", ha escrito una internauta.

"Disfruto que cuando una aplicación de redes sociales está en completo desorden, puedo saltar a otra diferente y ver el caos que afecta a otras personas en tiempo real. No sé qué pasa con Facebook actualmente, pero la línea de tiempo es un desastre en este momento", ha afirmado otro cibernauta.

De momento, la plataforma aún no se ha pronunciado y se desconoce si se trata de un ciberataque.

Filtración de datos

Recientemente Brasil ha multado a Facebook por la filtración de datos de usuarios brasileños que fueron utilizados por la consultora internacional Cambridge Analityca. "Se calcula que en la época los datos de más de 87 millones de personas en todo el mundo, incluyendo los de 443.000 brasileños, fueron compartidos para que recibieran contenidos relacionados a Trump", según se puede leer en el comunicado que compartió el Ministerio de Justicia.

La sanción, que asciende a 1,3 millones de dólares, fue impuesta a finales del año pasado. Poco después el Justicia brasileña levantó la multa para garantizarle a la red social una "amplia defensa". Sin embargo los alegatos de la empresa "no fueron aceptados por la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacom) que volvió a establecer la multa de 6,6 millones de reales".

En este contexto, el Ministerio ha dejado claro que si la compañía acepta la sanción y no presenta ningún nuevo recurso, se reducirá el pago de la multa un 25%.

Reacciones de los usuarios por el fallo de Facebook