Facebook trabaja en una aplicación para permitir el anonimato de los usuarios

El rotativo neoyorquino cita fuentes internas de Facebook según las cuales la aplicación saldrá al mercado "en las próximas semanas", funcionará de manera independiente al resto de aplicaciones de la red social y no exigirá que quien se la descargue utilice su nombre real para interactuar con el resto de usuarios.

Así, Facebook proveería a los usuarios de una herramienta similar a aplicaciones ya existentes como Secret o Whisper, que permiten debates y discusiones en red sin que los usuarios deban preocuparse de que sus comentarios quedan vinculados a su identidad real. Esta información aparece después de que el pasado miércoles Facebook se disculpase públicamente ante la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT) por la política de identidad que aplica en la red social y que obliga a los usuarios a identificarse por sus nombres reales, lo que había suscitado varias quejas de este colectivo.

La polémica, que llevó a Facebook a disculparse en público, se inició a mediados de septiembre, cuando varias drag queens, muchas de ellas del área de San Francisco (California, EE.UU.), denunciaron a los medios que Facebook les había bloqueado las cuentas por no utilizar sus nombres reales en la red social.

La política de identidad de Facebook desde sus inicios siempre ha sido tratar de que todos sus usuarios se identifiquen en la red por sus nombres reales y hacer así de la red social un lugar más transparente en el que nadie pueda refugiarse en el anonimato.

Sin embargo, esta política de Facebook choca frontalmente con los deseos de muchos usuarios de no entregar sus datos al gigante de las redes sociales, así como con los intereses de, por ejemplo, la comunidad transgénero, cuyos miembros utilizan habitualmente un nombre que no se corresponde con el oficial. Según lo publicado por The New York Times, la nueva aplicación de Facebook pondría fin a este problema, ya que permitiría su uso de forma anónima y bajo seudónimos.