Los vídeos más vistos de YouTube en el año 2016 en todo el mundo

Según explica la empresa en su blog, la suma de los diez vídeos más vistos durante este año en todo el mundo tiene más de 550 millones de visualicaciones, fueron vistos más de 25 millones de horas y cuentan con más de 40 millones de suscripciones.

Adele Carpool Karaoke

La cantante Adele se subió al coche de James Corden y mientras circulaban por la ciudad cantaron algunas de las canciones más conocidas de la artista, que acabó interpretando la canción 'Monster' de Nicki Minaj's.

PPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen

What's inside a Rattlesnake Rattle?

El canal de vídeos 'What's inside?', ¿qué hay dentro? en español, se dedica a abrir todo tipo de objetos o animales para comprobar qué es lo que no se puede ver desde fuera. El canal comenzó como un proyecto escolar para ver qué había dentro de los balones y pelotas de deporte.

Nike Football Presents: The Switch ft. Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Anthony Martial & More

Un anuncio de la marca Nike en el que se preguntan qué pasaría si Cristiano Ronaldo tuviera que comenzar su carrera de nuevo después de ser nombrado el mejor jugador del mundo por su duro trabajo.

Grace VanderWaal: 12-Year-Old Ukulele Player Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2016

La actuación de una niña de 12 años tocando el ukelele e interpretando la canción 'I Don't Know My Name".

Water Bottle Flip Edition | Dude Perfect

Se trata de uno de los retos que se ha vuelto viral en las redes sociales durante el último año. Consiste en lanzar una botella de agua al aire y conseguir que caiga de pie.

Channing Tatum & Beyonce's "Run The World (Girls)" vs. Jenna Dewan-Tatum's "Pony" | Lip Sync Battle

Este vídeo por problemas de derechos no está disponible en España. Se trata de un 'Lip Sync Battle'. Consiste en disfrazarse de algún cantante y mover los labios como si cantaras, además de imitar su coreografía. En este vídeo se hace una imitación de la canción 'Run The World (Girls)' de Beyoncé. Además, la cantante aparece en escena más tarde.

Donald Trump: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

THE $21,000 FIRST CLASS AIRPLANE SEAT

Un 'youtuber' compró un billete de avión por más de 20.000 euros para comprobar cómo se viaja en primera clase a un precio tan alto.

Brothers Convince Little Sister of Zombie Apocalypse

Un joven engañó a su hermana, quien estaba todavía bajo los efectos de la anestesia después de acudir al dentista, y le contó que un ataque de zombies había invadido su ciudad para comprobar cómo reaccionaba.