Estos son los móviles en los que WhatsApp dejará de funcionar correctamente a partir de hoy

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, va a dejar de funcionar correctamente en varios smartphones. Así lo ha indicado la compañía propiedad de Mark Zuckerberg, que ha confirmado que varios modelos tendrán problemas en el servicio a partir de jueves 1 de junio.

A partir de esta fecha cualquier móvil que funcione con el sistema operativo Android 4.0, que salió en 2011, o anterior o iOS 12, que salió en 2018, no podrá utilizar la app. La razón, detalla la compañía, es que estos terminales no recibirán más actualizaciones ya que será necesaria una mayor capacidad de almacenamiento que muchos no podrán asumir.

Estos son los modelos en los que deja de funcionar:

IPHONE

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6SPlus

HUAWEI

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

SAMSUNG

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X Cover 2

OTROS DISPOSITIVOS

Archos 53 Platinum

Faea F1THL W8

Lenovo A820

Sony Xperia M

Wiko Cink Five

Winko Darknight

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Nueva actualización en octubre

WhatsApp ha confirmado en su página web que acometerá otra gran actualización a partir del 24 de octubre. Desde esa fecha, solo se podrá usar WhatsApp en los dispositivos Android que cuenten con un sistema operativo Android 5.0 o superior.