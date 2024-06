Elon Musk se opone al acuerdo histórico entre Apple y OpenAI: "Es una violación de la seguridad"

Es una carrera, una batalla de gigantes: las grandes tecnológicas tratan de ser las primeras en lanzar su propio modelo de inteligencia artificial. Google está en ello, Microsoft ya lo está perfeccionando y, ahora, Apple se alía con OpenAI para incluir ChatGPT en sus dispositivos. “En lugar de invertir años en desarrollar su propia tecnología, se quiere beneficiar de las capacidades existentes en OpenAI”, apunta Daniel Marote, CEO de ConsultorPRO.es.

Es cierto que Apple ha sido la última en apostar por la integración de la IA en su sistema operativo. Pero esta nueva alianza con OpenAI abre nuevas posibilidades para la compañía. "Estamos en una carrera tecnológica despiadada donde cada gigante busca liderar el desarrollo de IA. Amazon, Google, Microsoft, Apple… todas están invirtiendo cantidades monstruosas en Inteligencia Artificial".

Musk prohíbe los dispositivos Apple

Elon Musk ha sido el primero en oponerse a esta unión empresarial. "Es absurdo que Apple no sea los suficientemente inteligente como para crear su propia IA pero, de alguna manera, sí que sea capaz de garantizar que OpenAI proteja la seguridad y privacidad de los usuarios. Apple no tiene ni idea de lo que realmente ocurre cuando le entregan los datos a OpenAI", publicaba el dueño de Tesla en su propia red social horas después de conocerse la noticia.

Y como ya es habitual en Musk, ha ido un paso más allá. Ha anunciado que si esta alianza sigue adelante, va a prohibir el uso de dispositivos de Apple en todas sus empresas "y las visitas tendrán que dejarlo en la puerta". Insiste el dueño de Tesla en que todo esto es "una violación de la seguridad inaceptable".

El debate sobre la seguridad de los datos

Para muchos expertos, esta maniobra de Musk tiene una explicación: "Ve que esta alianza es potencialmente una amenaza a la competencia y a la privacidad". Y que el objetivo es solo uno: “boicotearla”, nos cuenta Victoriano Izquierdo, cofundador de Graphext.

Pero Musk no es el único dentro del sector tecnológico preocupado por la unión de Apple y OpenAI. “Hay preocupaciones sobre la concentración de poder en pocas manos y sobre cómo gestionan los datos de los usuarios”, nos cuenta Marote. Aún así, Apple ha repetido un mensaje claro: “se protege tu privacidad en cada paso”. Según la compañía, lo que diferencia su modelo de IA del resto es que ponen el foco en la privacidad: “quieren que la mayoría de las consultas a la Inteligencia Artificial, a ChatGPT, se ejecuten dentro del dispositivo de Apple, y que no acaben en un servidor de OpenAI”. Aún así el debate por el monopolio de la información y la concentración de poder en unas pocas manos, no ha hecho más que empezar.

