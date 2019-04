Introduce aquí tu cuenta de email y descubre si su seguridad ha estado en peligro

A lo largo del día accedemos a cientos de páginas web en las que se encuentran todos nuestros datos personales. El correo electrónico, la página web del banco o las redes sociales recogen nuestros datos más confidenciales. España es uno de los países del mundo donde se registran más engaños a través de la red. Por eso, tener una buena contraseña en nuestras cuentas es imprescindible.

El Centro de Ciberseguridad Nacional (NCSC) ha elaborado una lista con las 100.000 contraseñas más inseguras del mundo. Para saber si tu contraseña está dentro de esta lista, sólo tienes que descargar el archivo, pulsar Control + F, y escribir la contraseña. Si no aparece, puedes estar tranquilo, aunque si quieres saber si tus datos han sido violados, también puedes comprobarlo en el blog Have I been pwned, del experto en seguridad web Troy Hunt.

Recopilamos las 15 contraseñas menos seguras del mundo, según la lista de del NCSC:

123456

123456789

qwerty

password

111111

12345678

abc123

1234567

password1

12345

1234567890

123123

000000

iloveyou

1234

Aunque creas que tu contraseña no es tan básica, no te fíes. Algunas un poco más complejas, como "oreocookie", "superman" o "pokemon", también aparecen en la lista. Acceder a nuestros datos es una tareas fácil para los 'hackers' y, por eso, los expertos advierten que es mejor pensar que las contraseñas son la llave de nuestra casa digital.

Más de 40 millones de personas utilizan contraseñas básicas, que contienen datos personales de su vida personal. Según la Coordinadora de Grado en Ingeniería Ciberseguridad de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), este es uno de los principales fallos.

Para formar contraseñas más seguras existen algunos trucos, como utilizar tres palabras aleatorias que no tengan relación entre sí, tener contraseñas distintas para cada una de nuestras cuentas, combinar letras, mayúsculas y números o añadir la letra 'Ñ' u otro símbolo.

También te puede interesar...

Así será el protocolo de ciberseguridad contemplado para las elecciones del 28A

Un hacker compra más de 500 iPhone por menos de tres céntimos de euro