Mapa: ¿A quién afectará el apagón de la TDT del 13 de febrero?

El apagado de frecuencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT), que han de quedar libres para el despliegue del 5G, continúa la noche del 12 de febrero con su segunda fase y afectará a : Albacete, Almería -Norte y Sur-, Badajoz Este, Cáceres Norte, Córdoba Norte y Sur, Granada Este, Oeste y Sur, Huelva Norte y Sur y Málaga.

La siguiente fase, la tercera, llegará la noche del 2 al 3 de marzo a Álava, Teruel, Vizcaya Este y Oeste y Zaragoza Norte y Sur. Para el resto de zonas, el apagón deberá producirse antes del 30 de junio. Más de once millones de españoles se verán afectados por el apagón.

Para el 30 junio de 2020, la banda de 700 MHz, en la que actualmente se emite la televisión digital terrestre (TDT), debe haber sido completamente liberada para dejarle hueco al 5G. Es lo que se conoce como Segundo Dividendo Digital, un proceso que lleva en marcha algunos meses en España.

¿Qué debemos hacer para ver los canales de nuevo?

Cuando se trate de una antena individual lo normal es que no haya que hacer cambios, sin embargo, la mayoría de los que vivan en un bloque de pisos y tengan una instalación colectiva deben adaptar sus antenas", asegura Miguel Ángel García, director de FENITEL, la Federación de Instaladores de Telecomunicaciones.

Aquellos edificios en los que no se hayan resintonizado las antenas no podrán acceder a algunos canales de televisión como hasta ahora porque las frecuencias han cambiado. Por contra, las casas unifamiliares y los bloques de edificios de tamaño pequeño suelen utilizar amplificadores de banda ancha, que no necesitarán ninguna adaptación por el Segundo Dividendo Digital.

Las ayudas para las comunidades de propietarios

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto en 2019 la concesión de subvenciones a las comunidades de propietarios afectadas, por un valor total de 145 millones de euros, gestionadas por la empresa pública Red.es. Dichas subvenciones oscilan entre 104,3 euros y 677,95 euros por edificación, en función del edificio. Las solicitudes de ayudas se podrán presentar online hasta el 30 de septiembre de 2020, tras haber realizado previamente la adaptación de las instalaciones. Será necesario presentar la documentación justificativa, incluyendo la factura y el boletín de instalación. Solo se podrán solicitar ayudas para los servicios adquiridos por alguna empresa inscrita en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Es un apagón similar al de finales de 2014 con la llegada del 4G

Hay que tener el mando de la televisión a mano

No hay un método único para resintonizar los televisores, pero en general sólo bastaría con encender el televisor y el receptor de TDT y pulsar la opción MENÚ del mando a distancia. Luego habría que seleccionar la opción INSTALACIÓN y después BÚSQUEDA DE CANALES o BÚSQUEDA AUTOMÁTICA.

En algunas zonas, no es necesario hacer nada para seguir viendo los canales de TDT. Es el caso de Asturias, Barcelona, A Coruña, Menorca, Melilla y una parte de las provincias de Toledo y Murcia.

Tecnología 5G

La banda que ocupa la TDT es técnicamente la mejor opción desde el punto de vista radioeléctrico para desplegar el 5G.

El 5G aportará más velocidad y el que se puedan conectar varios dispositivos a la vez

Este apagón es similar al que se produjo entre finales de 2014 y principios de 2015 con la llegada de la tecnología 4G, lo que se conoció como Primer Dividendo Digital.

Se trata de un proceso en el que todos los estados miembros de la Unión Europea deben realizar esta adaptación y liberar las frecuencias para que puedan usarlas todos los operadores de comunicaciones electrónicas.

El 5G es un concepto que se usa para denominar a la quinta generación de tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica. Traerá mejoras importantes como mayor velocidad y la conexión de muchos más dispositivos a la vez. Según los expertos, las velocidades del 5G serán de 10 a 100 veces más rápidas que la del 4G y eso supone, por ejemplo, que se pueda descargar una película completa en sólo unos segundos.