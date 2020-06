¿Cómo puedo conectarme a WhatsApp sin que el resto de usuarios vea que estoy ‘en línea’?

La aplicación de mensajería instantánea Whastapp es una de las ‘apps’ más demandadas, que cuenta con millones de descargas en el mundo.

Los mensajes son enviados y recibidos mediante Internet y cifrados de extremo a extremo, al igual que la nueva opción incluida en la última actualización de la aplicación, que permite realizar videollamadas de hasta un total de ocho personas al mismo tiempo. Esta versión fue lanzada por la aplicación durante el confinamiento por coronavirus.

Whastapp, entre las muchas opciones de privacidad que ofrece, permite al usuario elegir si quiere que su última conexión aparezca o si los mensajes de una conversación en cuestión han sido leídos o no, pero ¿cómo se pueden activar estás opciones? Y respecto al estado ‘en línea’, ¿se puede conectar en la aplicación sin que el resto de personas vean que he accedido?

A continuación, te resolvemos todas las cuestiones anteriores que te permitirán, en la medida de lo posible, ser “invisible” dentro de Whastapp.

Opciones de privacidad

- Existe una opción por la que el resto de usuarios pueden comprobar si has leído o no el mensaje que te han enviado. Esto viene recogido a través del 'doble check', el cual cambia de color a azul si se ha llegado a entrar en la conversación o no.

Para desactivarlo, únicamente tendrás que entrar en ajustes y desactivar la opción de ‘doble check azul’ a través del apartado ‘Confirmación de Lectura’.

- Whatsapp además permite elegir si quieres que la hora exacta de tu última conexión aparezca para el resto de contactos. Si deseas desactivar esta opción, podrás hacerlo mediante ajustes y apagas la ‘Última Conexión’. Si acabas por quitar esta preferencia, tampoco podrás ver tú la del resto de contactos.

Leer conversaciones modo 'invisible'

- Una de las elecciones más elegidas por los usuarios de la aplicación para leer un mensaje sin que aparezca 'en línea', es desactivar los datos móviles del dispositivo y el Wifi. Una vez hecho, podrás acceder a la aplicación y leer los mensajes sin que nadie sepas que estás conectado. El único inconveniente es que durante el tiempo que permanezcas “invisible” dentro de la ‘app’ no se cargarán los mensajes nuevos que te hayan enviado.

- El portal de Internet ‘HolaTelcel’ ha informado de la aplicación ‘Ninja en Whatsapp’, que deberá ser descargada a parte en el dispositivo, la cual permite acceder a tu cuenta personal de Whastapp a tiempo real sin que aparezca “en línea”. No obstante, esta aplicación deberá descargarse a través de su página de Internet pues no está disponle en Apple Store ni en PlayStore.