¿Cómo evitar leer mensajes que no queremos en Twitter?

Twitter puede ser una herramienta informativa magnífica. Si, alguna vez, te has sentido mal al acceder a esta red social en una tormenta política, no te preocupes, es muy normal. Un tuit político puede generar una insoportable sobrecarga de información negativa. Y es difícil no sentirse pesimista al echar un vistazo a esa avalancha de mensajes.

Pero hay otros males que acechan. Es fácil acabar informados de cosas que no nos interesan o nos desagradan: protestas de uno de nuestros contactos por el mal funcionamiento del transporte público, que alguien te haga algún spoiler o leer un gran número de tuits promocionados.

Aunque en esto influye mucho la lista de personas a las que seguimos, también intervienen los algoritmos de Twitter, que deciden darle preponderancia a algunos tuits en nuestro timeline.

Pero no desistas, es posible solucionar algunos de los males que azotan a Twitter, ya sea recurriendo a herramientas de terceros o a las que proporciona la propia red social. En primer lugar hablaremos sobre Nighthawk, una 'app' para consultar Twitter.

Por el momento sólo está disponible para iPhone, pero tiene funciones muy útiles. Una de las mejores cualidades es que por defecto no nos muestra los tuits patrocinados.

Además, por defecto nos muestra los tuits en orden cronológico. De esa forma nos saltamos la barrera de Twitter muestra en primer lugar los tuits que sus algoritmos determinan y que no tienen porque ser de nuestro interés.

La aplicación cuenta dispone de unos cuantos filtros, que podemos activar fácilmente. Cuenta con varios para no se vean tuits sobre política de Gran Bretaña o Estados Unidos. Aunque no hay un filtro para política en España. Pero si hay otro para evitar los tuits que han sido retuiteados por las cuentas que seguimos.

Ahora bien, desde el propio Twitter también podemos crear filtros con palabras que no queremos que aparezcan en nuestro Timeline.

También existe una opción, mucho más conocida, que nos permite silenciar cuentas, de forma temporal o permanente. Algo útil cuando una cuenta en concreto lanza demasiados tuits sobre un tema que no nos interesa, pero a la vez no queremos dejar de seguirla.