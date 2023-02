Cargar el móvil en un puerto USB público, un peligro: podrían robarte todos los datos

Cada vez es más común ver conexiones USB, tanto en lugares como transportes públicos. Unos puntos de carga que nuestro teléfono móvil, que cada vez echa más humo, agradece. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, al conectar nuestro dispositivo al puerto USB, también estamos dando acceso directo a nuestro teléfono, quedando expuestos a ciberataques.

El peligro de los USB públicos

Concretamente, uno de cada diez de estos ataques se producen cuando los teléfonos móviles están enchufados a estas conexiones, según un estudio de la consultora de seguridad 'Expel'. Por ello, los expertos recomiendan no cargar el móvil en estos puntos públicos, incluso cuando nos estemos quedando sin batería.

A medida que utilizamos nuestro dispositivo, la batería se va consumiendo más y más rápido, por lo que crece la tentación de enchufarlo a un USB público. No obstante, a pesar de que se soluciona el problema, creamos otro bastante más importante, ya que corremos el riesgo de que nos roben toda la información del móvil, desde imágenes hasta contraseñas.

Aun así, el peligro no acaba aquí. Mientras estamos conectados, los ciberdelincuentes no solo tienen la opción de robarnos datos, sino que también tienen la posibilidad de introducirnos malware para llevar a cabo ataques mucho más complejos, tal y como aseguran los expertos.

Cómo evitar ciberataques mientras utilizamos un USB público

En este sentido, apuntan que nos pueden robar "casi cualquier cosa". Como más vale prevenir que curar, recomiendan dos soluciones para evitar este tipo de problemas sin dejar de utilizar los USB públicos. Por un lado, podemos desactivar la función de transferencia de datos cuando estemos cargando el móvil. La segunda opción consiste en cargarlo estando apagado, siendo mucho más seguro.

Pese a ello, insisten en que la mejor manera de combatir esta clase de ciberataques es no utilizar estos puertos. Asimismo, afirman que la mejor alternativa es la de llevar una batería portátil, ya que no es una conexión pública, y aclaran que no hay ningún riesgo cuando cargamos nuestro móvil en un enchufe normal, aun estando en un lugar público.